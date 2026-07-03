Baja California se consolida como potencia gastronómica: Marina del Pilar

Encabezó la entrega de reconocimientos a restaurantes distinguidos por la Guía MICHELIN 2026.

En un acto que celebró el talento culinario del estado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda entregó placas de reconocimiento a restaurantes incluidos en la Guía MICHELIN 2026, reafirmando el liderazgo gastronómico de Baja California a nivel nacional e internacional.



La mandataria destacó que este logro es resultado del trabajo, la innovación y el talento de chefs y restauranteros, lo que ha colocado al estado entre los destinos gastronómicos más importantes del mundo, junto con entidades como Ciudad de México y Oaxaca.



Actualmente, Baja California es la segunda entidad del país con mayor número de Estrellas MICHELIN, consolidando una oferta basada en la calidad de sus productos, la creatividad culinaria y la riqueza de sus ingredientes.



El secretario de Turismo estatal, Miguel Ángel Badiola Montaño, destacó que el impulso al sector ha sido clave para mantener la presencia del estado en la prestigiosa guía por tercer año consecutivo.



Por su parte, el presidente nacional de la CANIRAC, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, subrayó la importancia del sector restaurantero como una de las principales fuentes de empleo del país, así como el creciente liderazgo de las mujeres en la industria.



Finalmente, la gobernadora reiteró que la gastronomía es un motor clave del turismo y del desarrollo económico, al generar empleo, fortalecer a productores locales y proyectar la identidad de Baja California hacia el mundo.