Peso mexicano aguanta presión externa y sorprende con jornada de estabilidad

La moneda nacional se mantiene firme con movimientos moderados en medio de tensiones económicas globales.

El peso mexicano mantuvo una jornada de relativa estabilidad este jueves, al operar con movimientos moderados frente al dólar estadounidense, en un entorno marcado por la cautela de los mercados financieros internacionales.



La divisa nacional reflejó el comportamiento de los inversionistas ante las expectativas sobre las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, así como la evaluación de indicadores económicos globales que continúan influyendo en el apetito por activos de riesgo.



Analistas financieros señalan que el desempeño del peso también estuvo ligado a la postura del mercado respecto a los próximos movimientos de los bancos centrales, particularmente en torno a las tasas de interés, lo que ha generado episodios de volatilidad contenida en las últimas sesiones.



En el ámbito local, la moneda mexicana se ha mantenido respaldada por la percepción de estabilidad macroeconómica y por el flujo constante de divisas, aunque persisten factores externos que condicionan su comportamiento diario.



En este contexto, el tipo de cambio continúa oscilando dentro de rangos acotados, reflejando un equilibrio entre factores internos y externos que marcan la tendencia del mercado cambiario.