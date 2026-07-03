T-MEC seguirá vigente hasta 2036; México y EUA mantendrán revisiones anuales: Ebrard

Confirmó que Estados Unidos descartó, por ahora, ampliar la vigencia del acuerdo hasta 2042, pero mantendrá intacto el tratado mientras comienzan revisiones anuales.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente hasta el año 2036 sin modificaciones a su estructura actual, mientras los tres países iniciarán un proceso de revisiones anuales para atender los temas comerciales pendientes, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.



El funcionario explicó que, en la reunión trilateral celebrada con motivo del sexto aniversario de la entrada en vigor del tratado, Estados Unidos manifestó que no está de acuerdo en extender desde ahora la vigencia del acuerdo comercial hasta 2042, como lo plantearon México y Canadá.



Precisó que esta decisión no representa una cancelación del tratado ni modifica las reglas vigentes, sino que abre un mecanismo de revisión anual contemplado dentro del propio acuerdo comercial.



“El tratado queda vigente de aquí a 2036 como está programado y haremos una revisión anual”, subrayó.



Anunció que el próximo 20 de julio México recibirá a la delegación estadounidense para iniciar formalmente la primera revisión del tratado, donde se establecerán los temas prioritarios, los mecanismos de seguimiento y el calendario de trabajo.



Entre los asuntos que buscará impulsar el Gobierno mexicano durante las negociaciones destaca la reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio y la industria automotriz bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense, medidas que —aclaró— no forman parte del T-MEC.



El secretario sostuvo que una de las prioridades de México será mantener las ventajas competitivas que actualmente posee frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.



“Más del 80 por ciento de nuestras exportaciones a Estados Unidos no paga arancel y tenemos uno de los esquemas comerciales más favorables del mundo”, destacó.



Respecto a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el déficit comercial con México, Ebrard reconoció que esa preocupación fue expuesta nuevamente durante la reunión trilateral, aunque afirmó que México defenderá los intereses nacionales mediante el diálogo permanente.