Toluca reduce casi 38% los delitos de alto impacto y fortalece vigilancia con más ciclopatrullas: Ricardo Moreno

Anuncia fortalecimiento del programa de proximidad para ampliar la cobertura en ciclovías, parques y espacios públicos.

La estrategia integral de seguridad implementada por el Gobierno municipal de Toluca continúa dando resultados positivos. Entre enero y mayo de este año, los delitos de alto impacto registraron una disminución del 37.93%, mientras que el programa de Ciclo-Patrullas fue fortalecido con más elementos y nuevas unidades para ampliar la vigilancia preventiva en espacios públicos.



El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, informó que las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan una reducción sostenida en los delitos que más afectan a las familias toluqueñas.



Entre los indicadores más relevantes destacó la disminución del 77.27% en homicidios dolosos, delito que incluso se mantuvo en cero durante abril y mayo. Asimismo, el robo de vehículos bajó 75.83%, las extorsiones disminuyeron 72.55% y el robo a casa habitación presentó una reducción del 67.26%.



Los resultados también muestran una baja del 48.60% en robo a negocios, 42.42% en narcomenudeo, 39.58% en asaltos al transporte público, 37.64% en robo a peatones, además de reducciones en lesiones dolosas y violencia familiar de 22.26% y 17.29%, respectivamente.



Como parte de las acciones para consolidar estos avances, el alcalde anunció el fortalecimiento del programa de Ciclo-Patrullas, cuyo estado de fuerza pasó de 16 a 24 policías, equipados con nuevas bicicletas que permitirán ampliar la cobertura en ciclovías, parques, escuelas y otros espacios públicos.



Ricardo Moreno explicó que este modelo de vigilancia de proximidad facilita la atención de zonas donde frecuentemente se presentan invasiones de vehículos o comercio ambulante, además de reforzar la presencia preventiva y estrechar la relación de confianza entre la ciudadanía y la corporación policial.



Destacó que la estrategia ya muestra resultados favorables, pues se ha incrementado la afluencia de personas en la ciclovía de Hidalgo y en la zona norte del municipio, donde la bicicleta constituye uno de los principales medios de transporte.



Por su parte, la jefa del Departamento de Proximidad Comunitaria, Yutzil Mendoza Rivera, informó que las Ciclo-Patrullas han recorrido más de 2 mil kilómetros en labores de vigilancia, acompañamiento a ciclistas, orientación a peatones y prevención del delito.



Añadió que el agrupamiento también da seguimiento a 200 comités de vigilancia vecinal y empresarial, mediante los cuales se han atendido mil 178 reportes relacionados con seguridad pública, atención ciudadana y policía de género, fortaleciendo la participación social y la construcción de entornos más seguros para las familias de Toluca.