Metepec refuerza mantenimiento urbano con bacheos, balizamiento y rehabilitación vial

El gobierno de Fernando Flores Fernández mantiene trabajos permanentes en distintas comunidades para mejorar la movilidad.

El Gobierno de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, continúa fortaleciendo el mantenimiento de la infraestructura urbana mediante el programa SIN-BA, que este día realizó diversas acciones de bacheo, balizamiento y mejoramiento de caminos en distintos puntos del municipio.



Las cuadrillas llevaron a cabo bacheo a presión sobre la calle 3 Garantías, entre Manuel J. Clouthier y Chapultepec, en San Jerónimo Chicahualco, con el propósito de atender de manera inmediata el deterioro de la carpeta asfáltica.



Asimismo, se realizaron trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente en la vialidad Adolfo López Mateos, entre Avenida Tecnológico y Avenida Lerma, en la colonia Agrícola Bellavista, además de los tramos comprendidos entre Puerto de Acapulco y Avenida Las Torres, así como entre Puerto de Veracruz y Adolfo López Mateos, en San Jerónimo Chicahualco.



Como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial, se efectuaron labores de balizamiento sobre la calle Piña, entre Durazno y Manzana, en Izcalli V, mientras que en la colonia Agrícola Francisco I. Madero se rehabilitó el camino de la calle Frontera, entre Rayón y Canal de la Mancha.



Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de mantener en mejores condiciones la infraestructura vial, atender de forma oportuna las necesidades de la ciudadanía y ofrecer calles más seguras y funcionales para quienes transitan diariamente por Metepec.