UAEMéx perfila reforma integral a su legislación; será enviada al Congreso estatal: Paty Zarza

La iniciativa se encuentra en fase final de integración tras una amplia consulta universitaria y cuenta con respaldo de la mayoría de los espacios académicos.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) avanza en la integración de la iniciativa de reforma a su marco normativo, la cual se prevé sea presentada para su análisis y eventual aprobación durante la sesión ordinaria de julio del Consejo Universitario, antes de ser enviada al Congreso del Estado de México en el próximo periodo legislativo.

La rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, informó que el documento se encuentra en su etapa final de revisión, luego de incorporar las observaciones y propuestas realizadas por estudiantes, personal académico y administrativo, como parte de la segunda consulta universitaria.

Explicó que una vez aprobada por el Consejo Universitario, la iniciativa será turnada al Poder Legislativo estatal para su discusión en el periodo ordinario que iniciará en septiembre, con el objetivo de actualizar el marco jurídico de la institución conforme a las necesidades actuales de la educación superior.

Zarza Delgado destacó que el proyecto cuenta con un amplio respaldo interno, al señalar que 53 de los 55 espacios universitarios avalaron la propuesta a través de sus consejos de gobierno, lo que refleja un consenso significativo en torno a la modernización normativa de la universidad.

Precisó que el proceso de consulta registró una participación amplia de la comunidad universitaria, encabezada principalmente por el personal administrativo, seguido del sector estudiantil y el académico, lo que permitió enriquecer la propuesta con una visión plural.

Entre los ejes centrales de la iniciativa se incluyen disposiciones orientadas a la innovación, la transformación digital y la incorporación de criterios para un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en las actividades universitarias, con el propósito de fortalecer la calidad educativa y la actualización institucional.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

SEGOB Y FGR SE REÚNEN CON 56 COLECTIVOS DE BÚSQUEDA

3 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Autoridades sostuvieron una mesa de trabajo para fortalecer acciones de búsqueda, identificación y atención a familias de personas desaparecidas. La Secretaría de …

Peso mexicano aguanta presión externa y sorprende con jornada de estabilidad

3 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

La moneda nacional se mantiene firme con movimientos moderados en medio de tensiones económicas globales. El peso mexicano mantuvo una jornada de …

Baja California se consolida como potencia gastronómica: Marina del Pilar

3 julio, 2026
Destacado, Nacional

Encabezó la entrega de reconocimientos a restaurantes distinguidos por la Guía MICHELIN 2026. En un acto que celebró el talento culinario del …

T-MEC seguirá vigente hasta 2036; México y EUA mantendrán revisiones anuales: Ebrard

3 julio, 2026
Destacado, Nacional

Confirmó que Estados Unidos descartó, por ahora, ampliar la vigencia del acuerdo hasta 2042, pero mantendrá intacto el tratado mientras comienzan revisiones …

Clara Brugada promulga ley para reconocer el derecho a cuidar y ser cuidado

3 julio, 2026
CDMX, Destacado

Se consolidará un nuevo modelo de bienestar social que reconoce el trabajo de cuidados y busca erradicar la desigualdad de género. La …

Rojo de la Vega encabeza brigada de atención a personas en situación de calle en Cuauhtémoc

3 julio, 2026
CDMX, Destacado

Se realizó un operativo interinstitucional en la colonia Guerrero donde se atendió a 87 personas en situación de calle. La alcaldesa Alessandra …

Plan Integral de la Zona Oriente transforma la vida de 10 millones de mexiquenses

3 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Gobiernos federal, estatal y municipales impulsan 121 acciones en salud, infraestructura, movilidad, vivienda, agua y bienestar para reducir el rezago histórico de …

Se activa red de apoyo humanitario en Edoméx con centros de acopio para damnificados en Venezuela

3 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Protección Civil estatal invita a la ciudadanía a donar víveres y artículos de primera necesidad en Toluca y Tlalnepantla. El Gobierno del …

Secampo fortalece atención agraria con más de 2 mil asesorías jurídicas y resolución de conflictos ejidales

3 julio, 2026
Destacado, Edomex

Reporta avances en la atención de trámites agrarios mediante Caravanas de Justicia Social. El Gobierno del Estado de México, a través de …

Toluca reduce casi 38% los delitos de alto impacto y fortalece vigilancia con más ciclopatrullas: Ricardo Moreno

3 julio, 2026
Destacado, Edomex

Anuncia fortalecimiento del programa de proximidad para ampliar la cobertura en ciclovías, parques y espacios públicos. La estrategia integral de seguridad implementada …

Ana Muñiz impulsa certeza patrimonial y fortalece coordinación regional en materia de seguridad

3 julio, 2026
Destacado, Edomex

El Cabildo de San Mateo Atenco aprobó incentivos para la regularización de predios. El Gobierno Municipal de San Mateo Atenco, encabezado por …

Caen con más de 12 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas

3 julio, 2026
Destacado, Justicia, Nacional

Un pasajero procedente de Colombia intentó ingresar la droga al país a través del Aeropuerto Internacional de Cancún. Un cargamento de 12.38 …

Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia y México vuelve a la élite del ciclismo

3 julio, 2026
Deportes, Destacado

El ciclista mexicano participará en la edición 113 de la Grande Boucle como parte del UAE Team Emirates junto a figuras como …

Taylor Swift y Travis Kelce preparan un “sí quiero” blindado en el Madison Square Garden

3 julio, 2026
Destacado, Espectáculos

La ceremonia reunirá a más de mil invitados, con un gran operativo de seguridad y cierre de calles en Nueva York. La …

CARLOS SLIM PIDE FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL Y ACELERAR LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

2 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Afirmó que México debe prepararse para el nuevo escenario comercial con EUA, fortalecer su capacidad productiva y reducir la dependencia de las …

Ebrard encabeza estrategia clave para blindar el T-MEC y fortalecer la competitividad de Norteamérica

2 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

México impulsa negociación con EUA y Canadá para mantener la vigencia del tratado, proteger inversiones y consolidar la integración económica regional. El …

Evelyn Salgado impulsa la educación superior en Acapulco

2 julio, 2026
Destacado, Nacional

Se instalará una nueva sede universitaria que ampliará el acceso a la educación superior para jóvenes guerrerenses. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda …

Ferias de Paz acercan servicios y programas gubernamentales a familias: Rosa Icela

2 julio, 2026
Destacado, Nacional

Más de 50 dependencias del gobierno brindaron atención integral a la población para garantizar el acceso a derechos. Con el objetivo de …

Clara Brugada llama a festejar con responsabilidad triunfos de la Selección Mexicana

2 julio, 2026
CDMX, Destacado

Pidió evitar excesos en celebraciones masivas, anunció que se reforzarán las estrategias de seguridad y protección civil en la capital. La jefa …

Benito Juárez mantiene operativo permanente por lluvias y emergencias urbanas

2 julio, 2026
CDMX, Destacado

La alcaldía reforzó acciones ante la caída de árboles y afectaciones por lluvias, con cuadrillas activas las 24 horas. El alcalde de …

Grupo Chedraui invertirá en Edoméx 7800 mdp: Laura González

2 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

El proyecto contempla la apertura de 245 nuevas sucursales y la generación de alrededor de 15 mil empleos. El Gobierno del Estado …

Delfina Gómez supervisa atención a familias evacuadas por fuga de gas en Nezahualcóyotl

2 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

La emergencia fue controlada de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno; tras verificar condiciones de seguridad, las familias comenzaron a …

Impulsa Semov movilidad gratuita con más de 65 millones de viajes y transbordos sin costo en Edoméx

2 julio, 2026
Destacado, Edomex

El programa de gratuidad en Mexibús y Mexicable cumple dos años beneficiando a personas adultas mayores, con discapacidad y niños menores de …

Patricia Zarza impulsa capacitación para operadores del Potrobús de la UAEMéx

2 julio, 2026
Destacado, Edomex

La capacitación está dirigida a operadores del transporte universitario para prevenir violencias y consolidar espacios seguros para más de 1.7 millones de …

Ricardo Moreno entrega el parque Laura Méndez de Cuenca totalmente rehabilitado

2 julio, 2026
Destacado, Edomex

Incorpora una nueva cancha de fútbol 7 con pasto sintético, áreas deportivas rehabilitadas, luminarias y mejores áreas verdes. El presidente municipal de …

Ana Muñiz reconoce la labor de paramédicas y paramédicos en San Mateo Atenco

2 julio, 2026
Destacado, Edomex

La alcaldesa reafirmó el compromiso de fortalecer sus condiciones laborales, capacitación y equipamiento. En el marco del Día Internacional de la y …

Cae en Iztapalapa Víctor ‘N’: lo investigan por pornografía infantil tras alerta internacional

2 julio, 2026
Destacado, Edomex, Justicia

La investigación inició en 2022 a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. La Fiscalía General de …

Inglaterra, Bélgica y EUA avanzan a octavos en una jornada intensa del Mundial 2026

2 julio, 2026
Deportes, Destacado

La fecha dejó tres clasificados más a la siguiente fase tras duelos cerrados, remontadas dramáticas y actuaciones decisivas en la Copa Mundial …

Luis Miguel hace historia en Spotify: “Ahora te puedes marchar” supera los mil millones de reproducciones

2 julio, 2026
Destacado, Espectáculos

El tema se convierte en la primera canción del “Sol de México” en entrar al exclusivo “Billions Club” de la plataforma digital. …

GUARDIA NACIONAL FORTALECE LA SEGURIDAD Y AYUDA A REDUCIR 46% LOS HOMICIDIOS DOLOSOS: SHEINBAUM

1 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Destacó su consolidación como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad y reconoció la labor de sus más de 125 mil integrantes. …

México se ubica entre los cinco países con mayor confianza en su gobierno

1 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum registra 53 por ciento de confianza ciudadana, cifra que supera el promedio de los países …

ASF fortalece combate a la corrupción; presenta 21 denuncias por presunto daño al erario

1 julio, 2026
Destacado, Nacional

Las irregularidades detectadas durante la Cuenta Pública 2025 superan los 600 mdp y destacó los primeros resultados del nuevo modelo de fiscalización. …

Layda Sansores encabeza ceremonia por el 7° aniversario de la Guardia Nacional en Campeche

1 julio, 2026
Destacado, Nacional

La gobernadora reconoció el trabajo de la corporación y destacó su papel en la construcción de la paz y la seguridad en …

Más de un millón celebran en calles de CDMX el triunfo de la Selección Nacional

1 julio, 2026
CDMX, Destacado

La capital vivió una jornada de euforia con concentraciones masivas tras la victoria de México sobre Ecuador. La Ciudad de México registró …

Miguel Hidalgo y Cuajimalpa ponen en marcha “Trabajando sin Límites” para mejorar zona limítrofe

1 julio, 2026
CDMX, Destacado

Ambos gobiernos coordinan acciones de bacheo, alumbrado, poda y mantenimiento urbano para mejorar la seguridad y movilidad en zonas compartidas. Los alcaldes …

UAEMéx y Lerma fortalecen alianza para ampliar formación académica y empleabilidad

1 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Firmaron un convenio de colaboración que permitirá impulsar acciones conjuntas en capacitación, formación profesional y apertura de nuevos espacios educativos. La Universidad …

Delfina Gómez refrenda respaldo del Edoméx a la Guardia Nacional en su Séptimo Aniversario

1 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció la labor de la corporación en la construcción de la paz y la seguridad …

Cristóbal Castañeda impulsa el fortalecimiento del sistema penitenciario del Edoméx

1 julio, 2026
Destacado, Edomex

Evaluó los resultados de los 21 centros penitenciarios y anunció acciones para modernizarlos. Con el propósito de fortalecer la seguridad, el orden …

Estudiantes de la UAEMéx conquistan el primer lugar con innovadora app de orientación vocacional

1 julio, 2026
Destacado, Edomex

El proyecto I’m Professional, desarrollado por alumnos del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, fue reconocido por brindar orientación vocacional. Estudiantes …

Ricardo Moreno encabeza ranking de aprobación entre alcaldes del Edoméx

1 julio, 2026
Destacado, Edomex

El presidente municipal de Toluca obtuvo 67.8% de respaldo ciudadano, la calificación más alta de la entidad, de acuerdo con la más …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.