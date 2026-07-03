UAEMéx perfila reforma integral a su legislación; será enviada al Congreso estatal: Paty Zarza

La iniciativa se encuentra en fase final de integración tras una amplia consulta universitaria y cuenta con respaldo de la mayoría de los espacios académicos.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) avanza en la integración de la iniciativa de reforma a su marco normativo, la cual se prevé sea presentada para su análisis y eventual aprobación durante la sesión ordinaria de julio del Consejo Universitario, antes de ser enviada al Congreso del Estado de México en el próximo periodo legislativo.



La rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, informó que el documento se encuentra en su etapa final de revisión, luego de incorporar las observaciones y propuestas realizadas por estudiantes, personal académico y administrativo, como parte de la segunda consulta universitaria.



Explicó que una vez aprobada por el Consejo Universitario, la iniciativa será turnada al Poder Legislativo estatal para su discusión en el periodo ordinario que iniciará en septiembre, con el objetivo de actualizar el marco jurídico de la institución conforme a las necesidades actuales de la educación superior.



Zarza Delgado destacó que el proyecto cuenta con un amplio respaldo interno, al señalar que 53 de los 55 espacios universitarios avalaron la propuesta a través de sus consejos de gobierno, lo que refleja un consenso significativo en torno a la modernización normativa de la universidad.



Precisó que el proceso de consulta registró una participación amplia de la comunidad universitaria, encabezada principalmente por el personal administrativo, seguido del sector estudiantil y el académico, lo que permitió enriquecer la propuesta con una visión plural.



Entre los ejes centrales de la iniciativa se incluyen disposiciones orientadas a la innovación, la transformación digital y la incorporación de criterios para un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en las actividades universitarias, con el propósito de fortalecer la calidad educativa y la actualización institucional.