Clara Brugada promulga ley para reconocer el derecho a cuidar y ser cuidado

Se consolidará un nuevo modelo de bienestar social que reconoce el trabajo de cuidados y busca erradicar la desigualdad de género.

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó la promulgación de la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial capitalina, con lo que se establece un nuevo marco jurídico que reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.



Durante el acto realizado en la Utopía Mixiuhca, la mandataria afirmó que la nueva legislación representa un paso histórico en la construcción de un Estado de bienestar y un avance en la agenda de derechos de las mujeres, al buscar saldar una deuda histórica vinculada a las tareas de cuidado.



La ley establece que los cuidados son una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado, y plantea la reorganización de estas tareas bajo un modelo que busca “desfamiliarizar, desmercantilizar y redistribuir” el trabajo históricamente asignado a las mujeres.



Brugada Molina destacó que la aprobación unánime del Congreso capitalino, con la participación de distintos grupos parlamentarios y organizaciones sociales, demuestra que la ampliación de derechos puede construirse desde el consenso y la participación ciudadana.



El nuevo Sistema Público de Cuidados contempla la creación de infraestructura social como Utopías, Casas de las Tres R, Centros de Cuidado Infantil, Casas de Día para personas mayores y espacios para personas con discapacidad, con lo que se proyecta atender a más de 100 mil personas al año.



La mandataria anunció que la capital contará por primera vez con una contabilidad oficial del trabajo de cuidados no remunerado y con un sistema obligatorio de educación inicial para la primera infancia.



Funcionarios locales y representantes de organismos internacionales coincidieron en que esta legislación coloca a la Ciudad de México como referente regional en políticas de igualdad y bienestar social.