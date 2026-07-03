Sheinbaum fortalece diálogo con empresas IMMEX para impulsar inversiones y empleo

Se reunió con representantes del sector manufacturero y exportador para consolidar proyectos estratégicos del Plan México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión de trabajo en Palacio Nacional con representantes de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el propósito de fortalecer la atracción de inversiones, impulsar la generación de empleos y consolidar los objetivos económicos del Plan México.



A través de sus redes sociales, la titular del Ejecutivo federal destacó que el encuentro forma parte de la estrategia para promover el desarrollo industrial del país y fortalecer la colaboración con el sector productivo.



“Recibí en Palacio Nacional a empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, IMMEX. A través del Plan México fomentamos más inversiones y mejores empleos”, expresó.



El programa IMMEX agrupa a empresas dedicadas principalmente a la manufactura para exportación, con una participación estratégica en cadenas de suministro de Norteamérica y en sectores como el automotriz, electrónico, aeroespacial, médico y de dispositivos tecnológicos.



La reunión se realizó en el marco de las acciones que impulsa el Gobierno de México para consolidar al país como un destino competitivo para la relocalización de empresas, mediante una estrategia que contempla el fortalecimiento de la inversión nacional y extranjera, la simplificación de trámites y el desarrollo de industrias prioritarias.



Como parte de esta política económica, la administración federal mantiene un diálogo permanente con el sector empresarial para impulsar proyectos productivos que incrementen el contenido nacional de las exportaciones, fortalezcan las cadenas de valor y aprovechen las oportunidades comerciales derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



En los últimos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha encabezado diversos encuentros con empresarios nacionales e internacionales, con el objetivo de atraer nuevas inversiones, ampliar la capacidad manufacturera del país y promover un crecimiento económico sustentado en la innovación, la competitividad y la generación de empleos de calidad.