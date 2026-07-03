Rojo de la Vega encabeza brigada de atención a personas en situación de calle en Cuauhtémoc

Se realizó un operativo interinstitucional en la colonia Guerrero donde se atendió a 87 personas en situación de calle.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó una brigada de sensibilización y atención a personas en situación de calle en la colonia Guerrero, como parte de la estrategia permanente de la demarcación para brindar acompañamiento social y recuperar espacios públicos.



Durante el recorrido, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno de México, se atendió a un total de 87 personas, de las cuales 62 eran hombres y 25 mujeres, a quienes se ofreció atención médica, orientación, acompañamiento y, en su caso, traslado voluntario a albergues.



La jornada contó con la participación de personal de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO), el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Policía Turística, Protección Civil, Servicios Médicos y la Policía Auxiliar.



Como parte del operativo, se recorrieron 46 puntos de la colonia, detectando presencia de personas en situación vulnerable en 24 de ellos. Asimismo, se retiraron 52 toneladas de residuos sólidos y objetos acumulados para mejorar las condiciones de limpieza y seguridad en el espacio público.



La alcaldesa destacó que estas acciones buscan atender a personas en situación de vulnerabilidad con un enfoque humano y de respeto a los derechos humanos, al tiempo que se fortalece la recuperación de calles y espacios comunes.



Finalmente, la administración de Cuauhtémoc informó que estas brigadas continuarán realizándose en las 33 colonias de la demarcación, en coordinación con los distintos niveles de gobierno.