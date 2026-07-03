Atienden en Benito Juárez derrumbe registrado en la colonia Álamos

Personal de la Alcaldía activó los protocolos de Protección Civil y trabajos preventivos para evitar riesgos a la población.

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza Acevedo, personal de la Alcaldía Benito Juárez atendió de forma inmediata un derrumbe registrado en el predio ubicado en Aragón 120, colonia Álamos.



Elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizaron la evaluación del inmueble para determinar condiciones de seguridad y delimitar la zona afectada, con el fin de prevenir riesgos a habitantes y transeúntes.



De manera paralela, la Dirección General de Servicios Urbanos llevó a cabo trabajos de apuntalamiento en la estructura dañada como medida preventiva.



Las autoridades informaron que la Secretaría de Vivienda y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México serán las encargadas de definir las acciones a seguir respecto al predio.



El alcalde Luis Mendoza Acevedo reiteró que la seguridad de las y los vecinos es una prioridad, por lo que la administración continuará brindando atención y seguimiento en coordinación con las instancias competentes.