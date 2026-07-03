SEGOB Y FGR SE REÚNEN CON 56 COLECTIVOS DE BÚSQUEDA

Autoridades sostuvieron una mesa de trabajo para fortalecer acciones de búsqueda, identificación y atención a familias de personas desaparecidas.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Fiscalía General de la República (FGR) encabezaron una mesa de diálogo con familiares e integrantes de 56 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región sur-sureste del país, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales orientadas a la verdad, la justicia y la no repetición.



Durante el encuentro realizado en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó la importancia de compartir avances y consolidar estrategias conjuntas que permitan atender de manera integral el fenómeno de la desaparición de personas.



“Porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad”, expresó la funcionaria federal al encabezar la reunión junto a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.



El encuentro reunió a representantes de instituciones federales y estatales, así como a madres, padres y colectivos de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco, como parte de las mesas regionales de trabajo impulsadas por el Gobierno de México.



Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reconoció que la desaparición de personas representa uno de los retos más sensibles y complejos del país, por lo que su atención requiere no solo del fortalecimiento institucional, sino también de espacios permanentes de escucha y coordinación con las familias.



Señaló que se están impulsando acciones para fortalecer los procesos de identificación humana y el trabajo forense, mediante la articulación entre fiscalías, servicios periciales y comisiones de búsqueda, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta institucional.



Asimismo, destacó que se trabaja en la consolidación de mecanismos de coordinación entre autoridades competentes bajo un enfoque centrado en la dignidad de las personas y el respeto a los derechos de las víctimas y sus familias, además de establecer metas, indicadores y evaluaciones que permitan dar seguimiento a los avances.



Como parte de estas acciones, el pasado 26 de junio fue instalado en Tabasco el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional en esta materia.



En la reunión participaron también el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, Arturo Medina Padilla, así como representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México.