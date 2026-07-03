SUTEYM entrega créditos de vivienda a trabajadores del sector central en 15 municipios

El sindicato otorgó 19 créditos del FOAVI como parte de su programa de apoyo al patrimonio y bienestar de la base trabajadora.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), Herminio Cahue Calderón, encabezó la entrega de 19 créditos del Fondo de Apoyo a la Vivienda (FOAVI) a integrantes del sector central provenientes de 15 municipios de la entidad.



Durante el evento realizado en la Casa del Servidor Público Mexiquense, el dirigente sindical destacó que este tipo de apoyos representan un respaldo directo a las necesidades de las y los trabajadores, al tratarse de un crédito único que no genera intereses y contribuye a fortalecer su patrimonio familiar.



Cahue Calderón subrayó que estos beneficios son resultado del trabajo en unidad, el compromiso institucional y la gestión de la organización sindical, además de reiterar que el objetivo es seguir generando condiciones de igualdad, respeto y bienestar para la base trabajadora.



Por su parte, la secretaria de Vivienda del SUTEYM, Rosalinda Arizmendi García, señaló que los créditos representan un logro colectivo que simboliza el esfuerzo y la dedicación de las familias sindicalistas que buscan acceder a una vivienda digna, al tiempo que reconoció el liderazgo del secretario general.



En tanto, trabajadoras y trabajadores beneficiados agradecieron el apoyo recibido y destacaron el compromiso de la dirigencia sindical para impulsar acciones que fortalecen el patrimonio familiar y mejoran su calidad de vida.



En el acto estuvieron presentes integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SUTEYM.