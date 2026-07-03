Secampo fortalece atención agraria con más de 2 mil asesorías jurídicas y resolución de conflictos ejidales

Reporta avances en la atención de trámites agrarios mediante Caravanas de Justicia Social.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo (SeCampo), informó que durante la presente administración se han brindado 2 mil 700 asesorías jurídicas y se han resuelto 423 casos relacionados con trámites ejidales y comunales, como parte de las acciones para fortalecer la justicia agraria en la entidad.



Estos resultados se han logrado mediante la participación en 286 ediciones de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, estrategia impulsada en coordinación con la Consejería Jurídica, que busca acercar servicios y agilizar procesos ante la Procuraduría Agraria.



La dependencia estatal también destacó la implementación de acciones de capacitación y gestión gratuita de constancias de vigencia de derechos para ejidos y comunidades, lo que ha permitido reducir costos y tiempos de atención en instituciones como el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).



Durante el Primer Encuentro Estatal de Centros de Atención de la Procuraduría Agraria, la titular de la SeCampo, María Eugenia Rojano Valdés, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de México con la defensa y revalorización de la propiedad social, en coordinación con el Gobierno de México.



En el evento se destacó además la ampliación de la presencia territorial de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, al pasar de seis oficinas a 43 centros de atención, lo que fortalece la cercanía institucional con los núcleos agrarios.



Con estas acciones, el Gobierno estatal reafirma su compromiso de avanzar en la solución de conflictos agrarios y en la consolidación de una atención más eficiente, cercana y transparente.