Se activa red de apoyo humanitario en Edoméx con centros de acopio para damnificados en Venezuela

Protección Civil estatal invita a la ciudadanía a donar víveres y artículos de primera necesidad en Toluca y Tlalnepantla.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación de Protección Civil, puso en marcha una colecta estatal de víveres y artículos de primera necesidad para apoyar a las personas damnificadas por los sismos registrados en Venezuela.



Para ello, se habilitaron dos centros de acopio ubicados en Toluca, en el Palacio de Gobierno sobre avenida Lerdo de Tejada número 300, colonia Centro, y en Tlalnepantla, en avenida San José S/N, colonia Industrial La Presa.



Las donaciones serán recibidas de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, y se invita a la población mexiquense a sumarse con artículos como alimentos enlatados, productos de higiene personal, ropa en buen estado, colchonetas, sábanas, insumos médicos, medicamentos, artículos para bebé, casas de campaña y equipo para rescatistas.



Con esta acción, el Gobierno estatal refrenda su compromiso de solidaridad y apoyo humanitario ante situaciones de emergencia internacional.