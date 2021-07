Marko Cortés, líder nacional del PAN, da positivo a COVID-19

Ya en estos momentos me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa”, señaló.

Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa.

Previous Amazon recibe una multa histórica de 888 millones de dólares en la Unión Europea