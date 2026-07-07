Baja California fortalece condiciones laborales de policías

Impulsa mejores salarios, prestaciones y herramientas de bienestar para reconocer la labor de los elementos encargados de proteger a las familias.

El Gobierno de Baja California avanza en el fortalecimiento de las condiciones laborales de las y los policías estatales, mediante acciones orientadas a mejorar su bienestar, desarrollo profesional y respaldo institucional.



Estas medidas, impulsadas en coordinación con el Gobierno de México, buscan reconocer el trabajo diario de los cuerpos de seguridad y consolidar mejores oportunidades para los elementos y sus familias.



De acuerdo con los avances reportados, Baja California destaca a nivel nacional por sus esquemas salariales y de prestaciones para personal policial, al contar con uno de los modelos más completos de apoyo laboral.



Entre los beneficios considerados se encuentran servicios médicos, licencias de maternidad y paternidad, seguro de vida, protección por riesgos de trabajo, pensión por invalidez, fondo para el retiro, apoyos para vivienda, becas y beneficios para familiares.



Las autoridades estatales señalaron que mejorar las condiciones de quienes integran las corporaciones de seguridad permite fortalecer su desempeño y brindar mayor certeza a quienes diariamente trabajan por la tranquilidad de las comunidades.



Con estas acciones, Baja California refrenda su compromiso de construir un modelo de seguridad basado en la profesionalización, el bienestar policial y la protección de las familias.