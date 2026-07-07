GOBIERNOS DE MÉXICO Y DEL EDOMÉX ACELERAN OBRAS HIDRÁULICAS; CON UN 90% DE AVANCE: SHEINBAUM

Las acciones para prevenir inundaciones en la Zona Oriente del Valle de México beneficiarán a habitantes de Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa.

Los gobiernos de México y del Estado de México informaron que las seis obras estratégicas para la prevención de inundaciones en la Zona Oriente del Valle de México registran un avance superior al 90 por ciento, como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la infraestructura hidráulica y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.



Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que cuatro de estos proyectos ya se encuentran en operación y han contribuido al desalojo oportuno de agua pluvial, mientras que las dos obras restantes estarán concluidas en aproximadamente 15 días. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destina 2 mil 200 millones de pesos a estas acciones, como parte de una inversión nacional de 11 mil 200 millones de pesos para la prevención de inundaciones.



El director general de Conagua, Efraín Morales López, informó que ya concluyeron la ampliación de la Laguna El Salado, el Colector Teotongo, el Colector Carmelo Pérez y el Cárcamo de Xochiaca, infraestructura que incrementa de manera significativa la capacidad de captación y desalojo de aguas pluviales. Asimismo, precisó que el Colector Los Pinos y la ampliación de la Laguna Churubusco presentan avances del 88 y 85 por ciento, respectivamente, y estarán listos durante este mes.



Las obras benefician principalmente a los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz, en el Estado de México, así como a la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la protección de la población frente a las lluvias.



Adicionalmente, Conagua avanza en la construcción del Colector Chalco de Díaz Covarrubias, proyecto instruido por la Presidenta de México para atender las inundaciones en Chalco y Valle de Chalco. La obra registra un avance de tres kilómetros de microtunelado y se prevé que concluya en octubre, reforzando la infraestructura hidráulica de la región como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México.