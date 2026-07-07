Guerrero impulsa espacios deportivos para fortalecer la comunidad

Evelyn Salgado inauguró una cancha de futbol 11 en Chilpancingo como parte de un programa nacional para recuperar espacios públicos.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la inauguración de una cancha de futbol 11 en la comunidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo, como parte de las acciones para promover el deporte, la convivencia y la construcción de comunidad.



Durante el evento, la mandataria estatal destacó que el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad permite alcanzar mejores resultados, por lo que llamó a mantener la colaboración y fortalecer los vínculos comunitarios.



Salgado Pineda explicó que la obra forma parte del programa federal Mundial Social, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual se contempla la construcción de mil 500 canchas deportivas en distintas entidades del país.



En Guerrero, este programa permitió la creación de 40 canchas en 18 municipios, mientras que el gobierno estatal sumó la intervención de otros 25 espacios deportivos en las ocho regiones de la entidad, alcanzando un total de 65 canchas rehabilitadas o construidas.



La gobernadora señaló que estos espacios buscan fomentar hábitos saludables, alejar a niñas, niños y jóvenes de conductas de riesgo y brindar lugares dignos para la práctica deportiva y la convivencia familiar.



Por su parte, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) destacaron que las obras representan espacios para fortalecer la integración social y generar comunidades más unidas.



Con la apertura de nuevas instalaciones deportivas, el Gobierno de Guerrero aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con la Federación para impulsar programas de bienestar, infraestructura y desarrollo comunitario.