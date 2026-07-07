Toluca fortalece la atención integral y bienestar de las mujeres

Se brindaron alrededor de 6780 servicios por el Instituto Municipal de la Mujer durante mayo y junio

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, reafirmó su compromiso con las mujeres del municipio al fortalecer las acciones, programas y servicios que impulsa el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), enfocados en promover la igualdad, el bienestar y una vida libre de violencia.



Durante la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IMM se presentó el Informe Bimestral correspondiente a mayo-junio, en el que se destacó la prestación de 6 mil 783 atenciones con perspectiva de género, dirigidas a mujeres, así como a sus hijas, hijos y familias.



La directora del Instituto, Celfa Vázquez, señaló que estos resultados son producto del trabajo permanente y coordinado para brindar atención integral y oportuna a la población.



Las y los integrantes del Consejo reconocieron los avances alcanzados por el IMM, al considerar que reflejan el compromiso de la administración encabezada por Ricardo Moreno con el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, la prevención y atención de las violencias de género, así como a la ampliación de oportunidades para el desarrollo de las mujeres toluqueñas.