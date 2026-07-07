Semov recibe reconocimiento internacional por modernización del transporte público

La UITP distinguió el proyecto que busca transformar la movilidad de 10 millones de personas.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov), obtuvo el Premio al Mérito otorgado por la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP, por sus siglas en francés), por el proyecto “Modernización y reorganización del Transporte Público en el Oriente del Estado de México: Transformando la vida de 10 millones de personas”.

El reconocimiento fue entregado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, dentro de la categoría Integración Multimodal y Movilidad como Servicio, por la capacidad del proyecto para generar soluciones viables y con impacto positivo en la movilidad urbana.

La distinción fue otorgada a través del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, luego de que un jurado internacional de especialistas evaluara diversas iniciativas por su innovación, beneficios para las personas usuarias, operadores y el medio ambiente.

La UITP, red mundial que reúne a autoridades, operadores, investigadores y empresas del sector transporte, destacó la importancia de los proyectos que impulsan sistemas de movilidad más eficientes, sostenibles e integrados.

Con este reconocimiento, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de continuar con la transformación y modernización del transporte público para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

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