Horacio Duarte destacó el trabajo del C5 en seguridad, así como el uso de agentes robóticos

Destacó que las nuevas herramientas tecnológicas permiten mejorar la capacidad de respuesta en materia de seguridad.

El Gobierno del Estado de México fortalece su estrategia de seguridad mediante el uso de tecnología, inteligencia operativa y coordinación institucional, informó el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, tras participar en la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca.



Duarte Olivares destacó el trabajo realizado por el personal del C5 y resaltó la incorporación de “Ceci” y “K5”, asistentes robóticos con inteligencia artificial que contribuirán en los procesos de identificación y análisis de información para apoyar las labores de inteligencia.



Señaló que la implementación de estas tecnologías representa un paso importante para modernizar las herramientas de seguridad y mejorar la toma de decisiones mediante el uso de información estratégica.



Afirmó que la política de seguridad del Estado de México se encuentra alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en instituciones sólidas, coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y acciones firmes contra la delincuencia.



Duarte Olivares subrayó que la construcción de paz requiere presencia permanente de las autoridades, intercambio de información y trabajo conjunto para atender los retos de seguridad en las distintas regiones de la entidad.



Finalmente, aseguró que el Gobierno del Estado de México continuará fortaleciendo la inteligencia, la innovación tecnológica y la coordinación institucional como ejes fundamentales para brindar mayor seguridad y bienestar a las familias mexiquenses.