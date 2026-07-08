Toluca recupera Deportivo Filiberto Navas para beneficio de las familias

Tendrá infraestructura deportiva, cultural y recreativa para las y los toluqueños.

El Gobierno municipal dio inicio a la rehabilitación integral del Deportivo Filiberto Navas, donde se construye la primera etapa del Centro México Imparable, proyecto que fortalece el desarrollo físico, cultural y social, además de recuperar un espacio público de convivencia para miles de familias.



A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), esta obra se realiza con recursos federales y municipales, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); se impulsan acciones que acercan oportunidades de desarrollo y bienestar a la ciudad.



La primera etapa contempla un estacionamiento, cancha multiusos, área de ajedrez, zona de boxeo, oficinas administrativas, consultorios, sanitarios y vestidores, una cancha de fútbol rápido, para que niñas, niños, jóvenes, personas adultas y de la tercera edad se ejerciten.



Los trabajos en este espacio reafirman el compromiso del alcalde Ricardo Moreno y del Gobierno de México para que el municipio cuente con espacios dignos, donde las y los deportistas impulsen su desarrollo.