Tabe lanza operativo con 350 funcionarios para reparar calles de Miguel Hidalgo

El programa Antibaches MH 2026 contempla atender 1750 daños viales, repavimentar 50 calles, destinando 40 mdp para mejorar la movilidad.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, puso en marcha el programa Antibaches MH 2026, una estrategia que movilizará a más de 350 funcionarios públicos para reforzar las labores de reparación vial en distintas colonias de la demarcación.



Durante el arranque de las brigadas en la colonia Daniel Garza, el edil informó que el objetivo es atender mil 750 baches durante el año, además de realizar trabajos de repavimentación en 50 calles y mantenimiento en otras 70 vialidades con mayor deterioro.



La primera etapa contempla la reparación de 600 baches durante julio, como respuesta a los mil 120 reportes recibidos por habitantes a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).



Tabe destacó que las recientes lluvias han incrementado la aparición de afectaciones en las calles, por lo que la alcaldía reforzó la capacidad operativa con cuadrillas de Obras y Servicios Urbanos y personal de distintas áreas administrativas.



“Con todo y las limitaciones de recursos que tenemos, no hay pretexto; asumimos la responsabilidad y salimos a la calle”, afirmó el alcalde.



Los trabajos iniciarán en zonas con mayor número de reportes ciudadanos, entre ellas Argentina Antigua, Tacuba, Tacubaya, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec, Observatorio y Daniel Garza.



La alcaldía recordó que durante 2025 el programa Antibaches permitió reparar más de 2 mil baches, y aseguró que la estrategia continuará enfocada en mejorar la movilidad y seguridad de automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.