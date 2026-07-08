Rojo de la Vega encabeza operativo contra invasión de espacio público en la colonia Centro

Retiraron contenedores que bloqueaban el paso peatonal en la calle Aranda y reforzó las acciones para recuperar espacios destinados a las y los vecinos.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó un operativo para liberar banquetas en la calle Aranda, en la colonia Centro, donde fueron retirados alrededor de diez contenedores plásticos de mil litros que obstruían el tránsito peatonal.



La intervención se realizó tras reportes ciudadanos que alertaban sobre la ocupación indebida de la vía pública por parte de establecimientos comerciales, cuyos recipientes permanecían sobre banquetas y áreas destinadas al paso de peatones.



Durante el operativo, personal de la Alcaldía Cuauhtémoc verificó la obstrucción del espacio público y retiró los objetos para garantizar una movilidad segura, especialmente para personas adultas mayores, usuarios de silla de ruedas, carriolas y peatones en general.



Rojo de la Vega señaló que la recuperación de banquetas forma parte de una estrategia permanente para mantener el orden urbano y atender directamente las demandas vecinales.



“Las banquetas son para caminar, no para almacenar cosas. Cuando una vecina o vecino reporta que no puede transitar libremente, tenemos la obligación de actuar y poner orden”, afirmó.



La administración local informó que continuará con estos operativos en las 33 colonias de la demarcación, privilegiando el diálogo, pero aplicando medidas cuando el uso irregular de la vía pública afecte el derecho de movilidad de la ciudadanía.