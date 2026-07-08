San Mateo Atenco fortalece coordinación en seguridad tras aprobación de Programa Estatal

Ana Muñiz Neyra participó en la Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

La Presidenta Municipal de San Mateo Atenco y titular del Consejo Intermunicipal de Seguridad Región XIV Toluca, Ana Muñiz Neyra, participó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encabezada por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.



Durante la sesión fueron aprobados diversos acuerdos, entre ellos el Programa Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar mayor seguridad a la población.



Muñiz Neyra destacó que la colaboración institucional es fundamental para consolidar acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad en San Mateo Atenco, el Valle de Toluca y todo el territorio mexiquense.



El Gobierno municipal refrendó su compromiso de mantener el trabajo conjunto con autoridades estatales y federales para impulsar entornos más seguros y fortalecer la paz de las familias atenquenses.