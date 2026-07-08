Homicidios caen 44% en Sinaloa gracias a la Estrategia de Seguridad: García Harfuch

Los operativos federales han permitido decomisar droga, armas de fuego y destruir laboratorios clandestinos.

El Gobierno de México informó que la Estrategia Nacional de Seguridad y el reforzamiento permanente de las operaciones en Sinaloa han permitido reducir en 44% el promedio diario de homicidios dolosos desde junio de 2025, como resultado de las acciones coordinadas entre las fuerzas federales para contener la violencia y debilitar a los grupos delictivos que operan en la entidad.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron detenidas 2540 personas presuntamente vinculadas con delitos de alto impacto, derivado de un despliegue permanente de 16 mil 440 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.



El funcionario explicó que estas acciones han impactado a distintas estructuras delictivas, incluidas células identificadas como “Los Mayos”, “Los Chapos” y otros grupos pertenecientes al Cártel de Sinaloa, con el objetivo de reducir su capacidad operativa y generar mejores condiciones de seguridad para la población.



Como parte de los resultados, se aseguraron más de 94.5 toneladas de droga, cerca de 6 mil armas de fuego, un millón de cartuchos y fueron destruidos 2 mil 412 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas.



Señaló que los operativos han debilitado estructuras criminales como células relacionadas con el Cártel de Sinaloa y permitido afectar sus capacidades financieras y operativas.



García Harfuch también informó que un elemento de la Secretaría de Marina perdió la vida durante un ataque con explosivos en Mazatlán, por lo que las fuerzas federales reforzaron la seguridad en la región y mantienen acciones contra los grupos delictivos.