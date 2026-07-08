Agiliza GEM apertura de negocios con acompañamiento en regulación sanitaria

El acuerdo busca fortalecer la cultura sanitaria, brindar certeza jurídica a las empresas y mantener el programa “Cero Multas”.

El Gobierno del Estado de México ratificó el Acuerdo de Colaboración entre las secretarías de Desarrollo Económico y de Salud para fortalecer el cumplimiento de la normatividad en materia de regulación sanitaria, facilitar la apertura y operación de negocios y promover un entorno de mayor certeza jurídica para las unidades económicas de la entidad.



La renovación del convenio, implementado originalmente en 2024, fue encabezada por las titulares de ambas dependencias, Laura González Hernández y Celina Castañeda de la Lanza, como parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para acompañar al sector productivo en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y prevenir riesgos a la salud pública.



A través de este acuerdo se reforzarán las acciones de capacitación, autoevaluación y ordenamiento sanitario, con el propósito de que empresarios y trabajadores conozcan y atiendan oportunamente los requisitos regulatorios, favoreciendo el cumplimiento de la normatividad sin afectar la actividad económica.



Como parte de esta estrategia, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX) notificará a los establecimientos las observaciones detectadas durante las verificaciones y otorgará un plazo para corregirlas antes de aplicar medidas administrativas, fortaleciendo la transparencia y la certeza jurídica.



Asimismo, continuará vigente el programa “Cero Multas”, mecanismo que permitirá a los establecimientos regularizar las irregularidades sanitarias detectadas sin sanciones económicas, siempre que no exista un procedimiento administrativo sancionador en curso o concluido conforme a la legislación aplicable.



La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que este esquema busca evitar clausuras o multas que puedan afectar la operación de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, al tiempo que fomenta el cumplimiento de la normatividad mediante el acompañamiento institucional.



Por su parte, la secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, señaló que la coordinación entre ambas dependencias fortalecerá la cultura sanitaria, impulsará mejores prácticas de higiene y contribuirá a proteger la salud de las personas trabajadoras y de la población en general.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de impulsar un desarrollo económico sustentado en la legalidad, la prevención de riesgos sanitarios y la simplificación de trámites, generando condiciones favorables para la inversión y el crecimiento de las empresas mexiquenses.