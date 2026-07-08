SHEINBAUM EXIGE CLARIDAD EN OPERACIÓN DEL FBI EN MÉXICO Y SOLICITA SU INVESTIGACIÓN

Tanto la FGR como la SRE solicitarán toda la información de la operación donde se capturó a “El Mayo” en territorio mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los hechos relacionados con una aeronave mostrada por el Federal Bureau of Investigation como parte de un operativo en el que presuntamente fueron trasladados desde México integrantes de la delincuencia organizada.



La mandataria señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará información oficial al Gobierno de Estados Unidos para aclarar si existió participación de agencias estadounidenses en territorio mexicano sin conocimiento de las autoridades nacionales.



Sheinbaum recordó que, tras esos hechos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó en diversas ocasiones información al Gobierno de Estados Unidos sobre una posible intervención de sus agencias, la cual fue negada públicamente por el entonces embajador Ken Salazar.



Cuestionó las versiones contradictorias surgidas a partir de un reportaje periodístico en el que se señala que la aeronave utilizada en el operativo forma parte de una exhibición institucional del FBI, lo que, afirmó, abre la interrogante sobre la veracidad de la información proporcionada previamente a las autoridades mexicanas.



Advirtió que, de confirmarse la participación de agencias estadounidenses en territorio nacional sin el consentimiento del Estado mexicano, se estaría ante una posible violación a la Constitución, a los tratados internacionales y a los principios de respeto a la soberanía que rigen la relación bilateral entre ambos países.



Aseguró que el cuestionamiento no es por la detención de los presuntos criminales, sino por la forma en que se realizó el operativo y la necesidad de mantener una coordinación basada en respeto a la soberanía y transparencia entre ambos países.



La FGR dará seguimiento a las investigaciones, mientras la Cancillería buscará esclarecer las circunstancias de la operación con autoridades estadounidenses.