Manuel Vilchis se defiende de señalamientos; aclara situación de inmuebles

El alcalde aseguró que los inmuebles señalados cuentan con documentación en regla y anunció acciones legales ante presuntas omisiones de la sindicatura.

El Presidente Municipal, Manuel Vilchis Viveros, aseguró que los 24 bienes inmuebles señalados en una denuncia presentada por la sindicatura se encuentran debidamente regularizados y cuentan con la documentación que acredita su legalidad.



Durante una conferencia de prensa, el alcalde rechazó cualquier irregularidad en el manejo de los predios municipales y explicó que desde el inicio de su administración se impulsaron procesos para actualizar y ordenar la situación jurídica de los bienes del Ayuntamiento.



Vilchis Viveros señaló que la regularización de los inmuebles forma parte de las atribuciones de la sindicatura y afirmó que se solicitará la intervención de las instancias correspondientes para revisar posibles omisiones en el cumplimiento de funciones.



El edil mostró documentos relacionados con la situación legal de los predios y destacó que algunos procesos fueron concluidos durante la administración anterior, mientras que otros continúan en trámite conforme a la normatividad vigente.



Asimismo, informó que el Gobierno municipal dará seguimiento jurídico a la denuncia presentada y anunció que solicitará revisiones ante la Contraloría del Poder Legislativo y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para esclarecer cualquier señalamiento.



Finalmente, Manuel Vilchis reiteró que su administración mantendrá una política de transparencia y anunció la realización de conferencias periódicas para informar a la ciudadanía sobre avances y acciones del Ayuntamiento.