Agua y Drenaje presenta plan integral para mejorar el servicio en García, Nuevo León

La estrategia contempla nuevas obras hidráulicas, tecnología, monitoreo permanente para garantizar el suministro.

Con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable y atender los retos derivados del crecimiento acelerado del municipio, el Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, presentó una ruta de trabajo integral basada en operación en campo, infraestructura, tecnología y coordinación institucional.



Durante un encuentro con habitantes de García y autoridades municipales, el titular de la paraestatal explicó que la estrategia busca mejorar la atención de reportes ciudadanos, identificar sectores prioritarios y establecer mecanismos de seguimiento técnico para garantizar un servicio más eficiente.



“Vamos a seguir trabajando en campo, con infraestructura, tecnología y coordinación para fortalecer el servicio”, afirmó Ortegón Williamson, al reiterar el compromiso de Agua y Drenaje con las familias del municipio.



Entre las acciones contempladas destacan la construcción de tres nuevos tanques con capacidad de 10 mil metros cúbicos cada uno, la automatización del sistema Monterrey V y el cierre del Anillo de Transferencia Monterrey V, proyectos considerados clave para reforzar la distribución de agua.



El funcionario explicó que la estrategia hidráulica incluye sectorización de redes, modulación de presiones, monitoreo en tiempo real, atención de fugas, renovación de equipos de bombeo y ajustes operativos para mejorar la eficiencia del sistema.



Ortegón Williamson señaló que García enfrenta un desafío histórico debido al crecimiento poblacional registrado en las últimas décadas, al pasar de 51 mil 658 habitantes en 2005 a una población estimada de 650 mil personas en 2026, situación que incrementó la demanda de agua potable y la presión sobre la infraestructura existente.



Ante este panorama, destacó que la solución requiere inversión, planeación técnica, energía eléctrica, coordinación entre autoridades y participación ciudadana.



El Director General de Agua y Drenaje reiteró que la institución mantendrá presencia permanente en territorio para atender necesidades de la población y avanzar hacia un servicio de agua potable más estable y eficiente para García.