Hacienda e IMSS destacan crecimiento económico y récord histórico en empleo formal

México mantiene indicadores positivos en inversión, comercio, empleo e inflación, respaldados por la estabilidad económica y el fortalecimiento del mercado laboral.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, informó que México se mantiene entre los diez países con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED), al registrar 41 mil millones de dólares, resultado que atribuyó a la confianza de los inversionistas y a la estabilidad económica del país.



Durante la presentación de los indicadores económicos, destacó que México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en recuperación del salario real desde 2018 y registra la segunda tasa de desempleo más baja del organismo. Asimismo, señaló que el intercambio comercial con Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 839 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones al resto del mundo sumaron un récord de 723 mil millones de dólares.



El funcionario agregó que la inversión fija creció 5.9 por ciento anual, el consumo privado aumentó 2.1 por ciento y la actividad económica mantiene una tendencia positiva, impulsada por el fortalecimiento del mercado interno y una inflación de 3.6 por ciento, su nivel más bajo en los últimos ocho meses.



Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que al cierre de junio de 2026 se registraron 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al Instituto, la cifra más alta para un mes de junio desde que existe registro.



Precisó que durante junio se generaron 61 mil 23 empleos formales; en el acumulado del año se han creado 262 mil 628 plazas y, en los últimos 12 meses, 454 mil 38. Además, destacó la incorporación de 237 mil 627 trabajadores de plataformas digitales al régimen de seguridad social.



Finalmente, indicó que el salario base de cotización alcanzó un promedio histórico de 669.1 pesos diarios, con un crecimiento anual de 6.4 por ciento, lo que refleja el fortalecimiento del empleo formal y del ingreso de las y los trabajadores.