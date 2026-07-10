Fernando Flores mantiene su cargo en Metepec; continuará trabajando durante proceso judicial

El alcalde reiteró su respeto a las instituciones y afirmó que ejercerá su derecho a la defensa por las vías legales, sin detener las acciones del gobierno municipal.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, aseguró que continuará al frente del Ayuntamiento y mantendrá sus funciones durante el proceso judicial iniciado por una autoridad jurisdiccional, al tiempo que ejercerá su derecho a la defensa.



A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el alcalde expresó su respeto al Estado de derecho y señaló que atenderá el procedimiento conforme a los canales legales correspondientes, con la confianza de que los hechos serán esclarecidos.



Flores Fernández afirmó que la situación no modifica su responsabilidad como presidente municipal ni el compromiso adquirido con las familias de Metepec, por lo que continuará desempeñando sus funciones con la misma entrega y cercanía.



El edil destacó que la operación del gobierno municipal seguirá con normalidad y que obras públicas, programas sociales, servicios municipales y proyectos en beneficio de la población continuarán conforme a lo establecido.



Asimismo, resaltó que su administración mantiene como prioridades el fortalecimiento de la seguridad, el desarrollo económico y social, así como la atención cercana a las necesidades de la ciudadanía.



Finalmente, reiteró su confianza en las instituciones y agradeció el respaldo de las y los habitantes de Metepec, al señalar que su prioridad seguirá siendo trabajar por el bienestar del municipio.