“Democrabot”: el cuento del IEEM que enseña democracia y tecnología responsable

La obra dirigida a niñas y niños promueve la participación ciudadana, el pensamiento crítico y el uso adecuado de herramientas digitales.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó “Democrabot”, un cuento que busca acercar a niñas, niños y adolescentes a los valores democráticos, la participación ciudadana y el uso responsable de la tecnología.



La obra, escrita por Elizabeth Guadalupe Rojas Estrada, investigadora de la Universidad de Huelva, forma parte de la serie editorial “La Rueda de la Democracia” del Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM.



La historia narra las experiencias de Gabriel, Lupita y sus compañeros, quienes crean un robot para enseñarle sobre democracia; sin embargo, el personaje interpreta que la voluntad de la mayoría es la única regla para tomar decisiones, generando situaciones que los llevan a descubrir la importancia del diálogo, el respeto y la responsabilidad colectiva.



A través del relato, las infancias aprenden que la democracia no se limita a votar, sino que implica escuchar distintas opiniones, analizar consecuencias, respetar minorías y participar activamente en la comunidad.



Además, el cuento invita a reflexionar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y la importancia de verificar la información antes de compartirla, promoviendo un pensamiento crítico frente a los retos digitales actuales.



El IEEM informó que “Democrabot” y otros materiales de la colección “La Rueda de la Democracia” están disponibles para consulta y descarga gratuita en su biblioteca digital, incluyendo versiones en lenguas originarias del Estado de México para fortalecer la inclusión y el acceso a la educación cívica.