Xochimilco estrena Casa de las 3R’s, fortaleciendo el Sistema Público de Cuidados

El nuevo espacio ofrecerá atención integral a infancias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres.

Se inauguró la Casa de las Tres R’s Muyuguarda, en Xochimilco, un nuevo espacio del Sistema Público de Cuidados que concentrará servicios especializados para atender a distintos sectores de la población y fortalecer el bienestar de las familias capitalinas.



Durante la entrega de instalaciones, se destacó que este modelo representa un cambio en la responsabilidad del Estado, al asumir como prioridad el cuidado de la primera infancia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres, una labor que históricamente recayó principalmente en las familias.



Anunciaron que se impulsará la construcción de un nuevo hospital en Xochimilco y señaló que se buscará un espacio estratégico para desarrollar este proyecto, como parte de las acciones para fortalecer los servicios de salud en la demarcación.



La Casa de las 3R’s integra servicios como el Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI), con atención para niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta antes de cumplir seis años; Casa de Día para personas adultas mayores; terapias para personas con discapacidad; hidroterapia gratuita; atención a personas neurodivergentes y servicios de salud preventiva.



El complejo también cuenta con lavandería comunitaria, comedor con alimentos completos a bajo costo, talleres de crianza, terapias de lenguaje, enseñanza de lengua de señas mexicana, atención psicológica y asesoría jurídica para mujeres a través del módulo Siempreviva.



Autoridades capitalinas destacaron que las Casas de las 3R’s buscan garantizar el derecho al cuidado y generar condiciones de mayor igualdad para las familias de la Ciudad de México.