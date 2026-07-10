“Alcaldía en tus manos” lleva atención directa a más de 4 mil vecinos en Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega encabeza recorridos por colonias para atender reportes ciudadanos, mejorar servicios y recuperar espacios públicos.

Más de 4100 habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc han recibido atención directa por parte de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y su gabinete mediante el programa “Alcaldía en tus manos”, estrategia que acerca los servicios públicos a las calles y comunidades.



Durante una nueva jornada, la mandataria recorrió la colonia Doctores junto con funcionarios de distintas áreas para escuchar solicitudes vecinales y dar seguimiento a reportes relacionados con alumbrado, bacheo, limpieza, poda, seguridad, vía pública y vehículos abandonados.



Como parte de estas acciones, se realizaron trabajos de ordenamiento urbano, incluyendo la notificación de automóviles en condiciones de abandono. En uno de los casos, un vecino identificado como propietario recibió orientación sobre el procedimiento para retirar la unidad y evitar su traslado al depósito vehicular.



“Estamos en las calles atendiendo las peticiones de las vecinas y vecinos. Alcaldía en tus manos es el gobierno cercano, donde siempre debió estar”, señaló Rojo de la Vega.



La alcaldesa destacó que la estrategia continuará recorriendo las 33 colonias de la demarcación, con el objetivo de mantener un contacto permanente con la ciudadanía, resolver problemáticas en sitio y fortalecer un modelo de gobierno cercano.