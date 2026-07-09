Centro Xilotl cumple cinco años como referente en atención al neurodesarrollo infantil en Tlalpan

El espacio ha beneficiado a más de 1200 familias y recibirá una inversión de 2 millones de pesos para fortalecer sus instalaciones.

El Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil (Xilotl) celebró su quinto aniversario como un modelo especializado en la detección oportuna y atención integral del neurodesarrollo infantil, con más de mil 200 familias beneficiadas en la Ciudad de México.



El director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva de Tlalpan, Saúl Magdaleno Giles, anunció que este año el centro recibirá una inversión cercana a 2 millones de pesos para rehabilitar sus instalaciones y mejorar la atención que brinda a niñas, niños y sus familias.



El Centro Xilotl ofrece evaluaciones integrales para identificar posibles alteraciones en el desarrollo infantil, orientación para madres, padres y personas cuidadoras, así como acompañamiento y canalización a servicios especializados cuando es necesario.



Desde su creación, el espacio ha realizado más de 2 mil 600 evaluaciones de neurodesarrollo y brindado atención directa a 500 niñas y niños menores de cinco años, además de consolidarse como un punto de referencia para familias de distintas alcaldías.



Magdaleno Giles destacó que la atención durante los primeros años de vida representa una de las inversiones más importantes para el bienestar social y reconoció la colaboración entre gobierno, especialistas y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para fortalecer este modelo.



La coordinadora de la Maestría en Neurodesarrollo de la UAM Xochimilco, Fabiola Soto Villaseñor, resaltó que la alianza institucional ha permitido impulsar estrategias de detección temprana, crianza saludable y acompañamiento a las familias.



Con la rehabilitación anunciada, autoridades de Tlalpan buscan fortalecer un espacio que combina atención comunitaria, formación académica e investigación para mejorar las oportunidades de desarrollo de niñas y niños durante la primera infancia.