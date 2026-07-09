Delfina Gómez y Lotería Nacional presentan el billete conmemorativo por el Día Mundial del Perro

La edición promoverá la adopción responsable, el bienestar animal y la protección de los seres sintientes en todo el país.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la presentación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional por el Día Mundial del Perro, una iniciativa que busca fortalecer la cultura de respeto, protección y bienestar de los animales de compañía.



Durante el evento, la mandataria estatal destacó que esta edición especial representa una invitación a reflexionar sobre el cuidado de los seres sintientes y a fomentar acciones como la adopción responsable, la esterilización y la prevención del abandono y el maltrato animal.



Asimismo, resaltó que su administración ha impulsado la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México y campañas como La Mejor Jugada es Adoptar, en coordinación con el Deportivo Toluca, para brindar una segunda oportunidad a perros y gatos rescatados. También invitó a la ciudadanía a participar en la campaña Croquetmanía, vigente hasta el 19 de julio, mediante la donación de alimento y artículos para animales en resguardo.



Reconoció a Lotería Nacional por elegir al Estado de México como sede de esta conmemoración y destacó que las imágenes del billete corresponden a perros rescatados que encontraron una segunda oportunidad de vida. Asimismo, invitó a la ciudadanía a adquirir un cachito y sumarse a la difusión del mensaje de respeto y protección hacia los animales.



Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, reconoció al Estado de México como un referente en la promoción del bienestar animal y señaló que el Sorteo Mayor No. 4021 contará con 3 millones 600 mil cachitos distribuidos en 10 diseños inspirados en historias de lomitos y michis rescatados.



Señaló que esta emisión especial busca llevar a millones de hogares un mensaje de empatía, responsabilidad y cuidado hacia los seres sintientes, al destacar que una sociedad se fortalece cuando protege toda forma de vida. Además, reconoció las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de México en favor del bienestar animal.



En tanto, la titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Alma Diana Tapia Maya, afirmó que el billete representa un reconocimiento a quienes han impulsado la protección de los animales y una oportunidad para fortalecer la conciencia social sobre su cuidado.



Los billetes ya se encuentran disponibles y podrán adquirirse hasta el próximo 21 de julio, fecha en que se realizará el sorteo, el cual otorgará un Premio Mayor de 21 millones de pesos.