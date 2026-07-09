UAEMéx llama a detectar y atender alergias para mejorar la calidad de vida

Especialistas universitarios destacaron la importancia de identificar síntomas a tiempo y evitar la automedicación.

En el marco del Día Mundial de la Alergia, que se conmemora cada 8 de julio, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) hizo un llamado a la población para detectar oportunamente estos padecimientos y acudir con especialistas para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento efectivo.



El médico general adscrito a la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la UAEMéx, Randy de los Santos Vega, explicó que las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante sustancias que generalmente son inofensivas para la mayoría de las personas. Señaló que pueden presentarse desde la infancia o aparecer en cualquier etapa de la vida.



El especialista detalló que existen distintos tipos de alergias, entre ellas las respiratorias, como la rinitis alérgica y el asma; las cutáneas, como dermatitis y urticaria; así como las relacionadas con picaduras de insectos, alimentos o medicamentos.



Indicó que algunos de los principales alérgenos están presentes en productos como frutos secos, lácteos, mariscos y ciertos fármacos, además de sustancias ambientales que pueden desencadenar reacciones en personas susceptibles.



De los Santos Vega señaló que los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de alergia y del organismo de cada paciente. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran comezón en ojos, nariz o garganta, estornudos, irritación en la piel y congestión; sin embargo, algunos casos pueden presentar dificultades respiratorias, vómito, diarrea o reacciones severas que requieren atención inmediata.



El especialista destacó que la detección temprana permite establecer un tratamiento personalizado, reducir riesgos y mejorar la calidad de vida de quienes presentan estos padecimientos. Por ello, recomendó evitar la automedicación y acudir a servicios médicos ante la aparición de síntomas persistentes o recurrentes.