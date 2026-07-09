Sheinbaum y Guy Parmelin acuerdan impulsar un tratado comercial México-Suiza

Señalan que buscan fortalecer la relación bilateral y abren diálogo para un nuevo acuerdo comercial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en la que ambas naciones acordaron iniciar conversaciones para un tratado comercial bilateral y fortalecer la cooperación económica, científica y cultural.



Durante el encuentro realizado en Palacio Nacional, la mandataria destacó la confianza de las empresas suizas para ampliar sus inversiones en México, particularmente en sectores estratégicos, y reiteró el compromiso de su gobierno de diversificar las relaciones económicas y comerciales con distintas regiones del mundo.



Sheinbaum recordó que la reunión se llevó a cabo en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y previo a la conmemoración de los 200 años del establecimiento del primer consulado suizo en México, que se celebrarán en 2027. Asimismo, resaltó que el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó los 4 mil 272 millones de dólares en 2025.



Ambos mandatarios coincidieron en fortalecer la cooperación en materia de patrimonio cultural, ciencia, innovación y protección del medio ambiente, además de reiterar su compromiso con la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo.



Por su parte, Guy Parmelin señaló que las empresas suizas mantienen el interés de ampliar su presencia en México y contribuir al Plan México, al destacar que Suiza se ubica entre los principales países inversionistas en el territorio nacional. También expresó su interés por continuar consolidando la relación bilateral y reconoció la organización de la Copa Mundial FIFA 2026 en México.