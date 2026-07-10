Nuevo sistema de alertamiento telefónico fortalece la prevención ante lluvias

Autoridades federales coordinan acciones en los 32 estados para reducir riesgos por intensas lluvias y preparan una herramienta de aviso directo a la población.

El Gobierno de México informó que avanza en la implementación de un sistema de alertamiento telefónico para fenómenos meteorológicos, con el objetivo de informar oportunamente a la población sobre posibles riesgos asociados al fenómeno de “El Niño”.



La estrategia, desarrollada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé esté lista en aproximadamente dos meses.



Como parte de las medidas preventivas, autoridades federales y estatales realizan trabajos de desazolve de ríos y presas, ampliación de cauces, colocación de barreras de protección y actualización de mapas de riesgo para atender posibles emergencias.



El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que “El Niño” es un fenómeno climático que ocurre por la interacción entre el océano y la atmósfera, con ciclos de aparición de entre dos y siete años. Actualmente, existe una probabilidad del 63 por ciento de que alcance una intensidad fuerte.



Se estima que el punto máximo del fenómeno ocurra en diciembre y continúe durante el próximo año, con posibles variaciones en los patrones de lluvia: menor precipitación durante el verano en regiones del centro y sur del país, así como mayor humedad durante el invierno en el norte.



La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, destacó que se mantiene coordinación permanente con las 32 entidades federativas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades locales para fortalecer la capacidad de respuesta.



Además, se instalarán puestos de comando en 17 estados costeros; hasta el momento, 11 ya se encuentran conformados y se prevé completar el resto en los próximos días, con el despliegue de equipos especializados para atender a la población ante cualquier contingencia.