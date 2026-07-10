Manuel Vilchis encabeza en Zinacantepec jornada de reforestación

El municipio puso en marcha su Programa de Reforestación 2026 con acciones para restaurar zonas forestales y proteger las fuentes de agua del Nevado de Toluca.

En el marco del Día Nacional del Árbol, el Ayuntamiento de Zinacantepec inició el Programa de Reforestación 2026 con la plantación de 3 mil árboles de especies nativas en el paraje Cerro de Ibarra, ubicado en el Ejido de San Cristóbal Tecolit.



Como parte de esta estrategia ambiental, el gobierno municipal recibió un vale por 10 mil 900 árboles adicionales, los cuales serán destinados a jornadas de reforestación en distintas zonas prioritarias durante la presente temporada.



Las especies seleccionadas cuentan con adaptación al ecosistema del Nevado de Toluca y serán plantadas mediante criterios técnicos que permitan aumentar su supervivencia, fortalecer la restauración forestal y contribuir a la conservación de los recursos hídricos que abastecen a las familias del municipio.



Durante el arranque de la jornada, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros destacó que la reforestación representa una inversión para el futuro y refrendó el compromiso de su administración con la protección del patrimonio natural de Zinacantepec.



Por su parte, autoridades ambientales estatales y representantes de áreas naturales protegidas resaltaron la importancia de mantener la coordinación entre gobiernos y sociedad para conservar los bosques y fomentar una cultura ambiental.



La directora del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, Dulce María Avendaño Cedillo, compartió con los participantes las técnicas adecuadas para la plantación de los ejemplares, con el objetivo de garantizar mejores resultados en las acciones de restauración.



En la jornada participaron autoridades ambientales, estudiantes, representantes ejidales, brigadistas, voluntarios, instituciones educativas, empresas y personal del Ayuntamiento, quienes sumaron esfuerzos para impulsar un Zinacantepec más verde y sustentable.