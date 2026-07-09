UAEMéx fortalece alianza para ampliar el acceso a una educación de calidad: Rectora

La rectora Patricia Zarza Delgado encabezó un encuentro con 78 instituciones para consolidar la calidad académica.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortaleció la colaboración con las instituciones que integran su Sistema Incorporado, mediante un encuentro encabezado por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y consolidar una formación de calidad con enfoque humanista.



Durante la reunión, realizada en el Museo Universitario “Leopoldo Flores”, participaron representantes de las 78 instituciones incorporadas, así como integrantes de la Secretaría Académica, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, la Secretaría de Ciencia y la Consejería Jurídica Universitaria.



La rectora destacó que este sistema representa un aliado estratégico para extender la presencia de la UAEMéx en distintas regiones del Estado de México y brindar mayores alternativas de acceso a la educación media superior y superior, bajo los principios de igualdad, inclusión y excelencia académica.



Como parte de la jornada, se presentaron acciones relacionadas con servicio social, diplomados, capacitación docente, normatividad y servicios escolares, con el propósito de fortalecer la coordinación entre la Universidad y sus instituciones incorporadas.



Asimismo, se resaltó la importancia de mantener una educación centrada en las y los estudiantes, impulsando su desarrollo profesional y social mediante programas académicos pertinentes y herramientas que respondan a los retos actuales del conocimiento.



Con este encuentro, la UAEMéx refrenda su compromiso de sumar esfuerzos para ampliar las oportunidades educativas y formar profesionistas comprometidos con la transformación de la sociedad mexiquense.