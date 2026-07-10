Toluca fortalece la seguridad y movilidad con nuevos Senderos Seguros y obras de infraestructura

Se realizarán proyectos en San Cayetano Morelos y San Pablo Autopan para recuperar espacios públicos y mejorar vialidades.

El Gobierno Municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, dio inicio a diversas obras de infraestructura orientadas a mejorar la seguridad, movilidad y calidad de vida de habitantes de la zona norte del municipio.



Entre las acciones destacan la construcción de dos Senderos Seguros en San Cayetano Morelos, San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán, así como la pavimentación de la calle Manuel Gómez Pedraza, proyectos que permitirán recuperar espacios públicos y ofrecer vialidades más dignas para miles de familias.



En San Cayetano Morelos inició la construcción del Sendero Seguro sobre la calle José María Morelos y Pavón, una obra que beneficiará a más de 3 mil 400 habitantes con nueva iluminación LED, banquetas, guarniciones y botones de emergencia conectados al Centro de Mando de la Policía Municipal.



Asimismo, en San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán arrancó un corredor seguro de más de tres kilómetros que contará con luminarias, videovigilancia, paraderos iluminados, rampas para personas con discapacidad y espacios adecuados para peatones, en beneficio de cerca de 89 mil habitantes.



El alcalde Ricardo Moreno destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos con perspectiva de género, fortalecer la seguridad de mujeres, niñas, niños y familias, además de impulsar la convivencia comunitaria y la actividad económica.



Como parte de este programa de transformación urbana, también comenzó la pavimentación de la calle Manuel Gómez Pedraza, en San Pablo Autopan, donde se intervendrá más de un kilómetro de vialidad con carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones, mejoras en drenaje y señalización.



Mientras que en San Pablo Autopan, entregó la rehabilitación de la primera de dos canchas de fútbol, como parte del programa “Vamos Juntos a la Cancha”, con el que se recuperan diez espacios deportivos en distintos puntos del municipio.



Destacó que la transformación de estos lugares busca ofrecer espacios seguros para niñas, niños y jóvenes, fomentar la actividad física y fortalecer la convivencia familiar, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social.



El director general de Obra Pública, Maximino Bueno, informó que los trabajos permitirán mejorar accesos estratégicos como la subestación de Bomberos norte y la nueva cancha de fútbol rápido, beneficiando a habitantes de las colonias Jesús 1ª Sección y Santa María Tlachaloyita.