Lerma impulsa la electromovilidad como eje para modernizar el transporte: Ramírez Ponce

Autoridades, especialistas y ciudadanía analizaron estrategias para fortalecer la conectividad regional.

El municipio de Lerma se posiciona como un punto estratégico en los proyectos de movilidad que impulsa el Gobierno del Estado de México, mediante acciones de infraestructura, conectividad regional y nuevas alternativas de transporte basadas en la electromovilidad.



Durante el foro ciudadano “Electromovilidad para el Estado de México: Experiencias, oportunidades y estrategias para la modernización del transporte”, el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce destacó la importancia de mantener coordinación con autoridades estatales para consolidar proyectos de corto y mediano plazo que beneficien a la población.



El alcalde señaló que, por su ubicación y conexión con corredores industriales, zonas habitacionales y rutas hacia Toluca y la Ciudad de México, Lerma tendrá un papel relevante en la transformación de la movilidad del Valle de Toluca.



Por su parte, el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, afirmó que la entidad enfrenta el reto de mejorar los traslados de más de 17 millones de habitantes mediante sistemas de transporte más seguros, eficientes y sustentables.



Destacó que la electromovilidad representa una oportunidad para reducir tiempos de traslado, mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer una industria vinculada con nuevas tecnologías.



En el encuentro, la rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Patricia de León Calderón, resaltó que la movilidad debe abordarse desde una perspectiva integral que incluya bienestar, salud pública, productividad, medio ambiente y justicia social.



El foro reunió a autoridades estatales y municipales, legisladores, transportistas, especialistas, académicos y estudiantes, quienes compartieron propuestas para impulsar un modelo de transporte moderno, conectado y sostenible en el Estado de México.