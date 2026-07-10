Baja California rompe récord y lidera generación de empleo formal en 2026: Marina del Pilar

La entidad alcanzó más de un millón de trabajadores afiliados al IMSS y se colocó como la primera del país en creación de puestos laborales.

Baja California se posicionó como líder nacional en generación de empleo formal durante el primer semestre de 2026, al sumar 76 mil 48 nuevos trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.



Al cierre de junio, el estado alcanzó un registro de 1 millón 70 mil 951 personas afiliadas al IMSS, cifra que representa un crecimiento anual de 5.4 por ciento, con 55 mil 41 empleos más respecto al mismo periodo de 2025.



El incremento laboral estuvo impulsado principalmente por los municipios de Tijuana y Mexicali, que concentraron la mayor generación de puestos de trabajo, seguidos por Ensenada y Playas de Rosarito.



Los mayores avances se registraron en servicios sociales y comunales, construcción, actividades agropecuarias, comercio, servicios para empresas e industrias de transformación. Aunque la mayoría de las ramas reportaron crecimiento, Transportes y Comunicaciones presentó una disminución.



El gobierno estatal destacó que estos resultados reflejan la fortaleza del mercado laboral de Baja California y permiten que más familias tengan acceso a empleos estables, seguridad social y mejores oportunidades económicas.