GEM abre curso gratuito de Lengua de Señas Mexicana

La capacitación virtual está dirigida a personas mayores de 12 años para fortalecer la inclusión y la comunicación con la comunidad sorda.

El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense para la Discapacidad (IMEDIS), abrió la convocatoria para participar en el Curso Virtual Gratuito de Lengua de Señas Mexicana, dirigido a personas de 12 años en adelante interesadas en promover entornos más incluyentes.



La capacitación se impartirá en los niveles Básico e Intermedio 1, con inicio el 31 de julio y 1 de agosto, respectivamente, y tendrá una duración de dos meses en modalidad virtual.



El objetivo es fortalecer las habilidades de comunicación entre personas sordas y oyentes, fomentar la inclusión y contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad auditiva mediante la eliminación de barreras de comunicación.



Las personas interesadas podrán registrarse a través de la plataforma CAPIMEDIS. Al concluir cada nivel y acreditar la evaluación correspondiente, recibirán una constancia oficial que certifica los conocimientos adquiridos. El curso será impartido por Juan Carlos Rogel Rojas, intérprete de Lengua de Señas Mexicana con amplia experiencia en formación e inclusión.