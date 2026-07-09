Clara Brugada amplía apoyo con nuevas incorporaciones al programa Desde la Cuna

Entregó 23 mil nuevos apoyos, con los que la estrategia llegará este mes a 120 mil niñas y niños de 0 a 3 años.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 23 mil nuevos apoyos del programa Desde la Cuna, una estrategia social enfocada en fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños durante sus primeros años de vida.



Durante un encuentro con familias beneficiarias en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina informó que con esta nueva incorporación el programa alcanzará este mes a 120 mil niñas y niños de entre 0 y 3 años de edad.



Brugada Molina destacó que Desde la Cuna es el primer programa universal en México dirigido a la primera infancia, cuyo objetivo es acompañar a las familias durante los primeros mil días de vida, etapa considerada fundamental para el desarrollo físico, emocional y cognitivo.



Las familias beneficiarias reciben un apoyo económico de mil 200 pesos bimestrales por cada niña o niño inscrito, recurso destinado a fortalecer la economía familiar y atender necesidades relacionadas con alimentación, salud y cuidados.



Anunció que para finales de 2026 se prevé alcanzar una cobertura de 170 mil infantes, con una inversión estimada de 860 millones de pesos, lo que permitirá beneficiar a una parte importante de la población infantil de la capital.



Además del apoyo económico, el programa contempla talleres de crianza positiva, desarrollo infantil y acompañamiento para madres, padres y personas cuidadoras, con el propósito de reducir desigualdades desde los primeros años de vida.