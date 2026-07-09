PJEdoméx y PNUD unen esfuerzos para fortalecer la seguridad y el acceso a la justicia

Se impulsará la capacitación, innovación y mejores prácticas para construir una institución más cercana, segura y confiable.

El Poder Judicial del Estado de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un Acuerdo Específico de Contribución para fortalecer la seguridad institucional y mejorar las condiciones de acceso a la justicia en beneficio de la ciudadanía.



La firma, realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, fue encabezada por el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y representantes del PNUD, con la participación de autoridades judiciales y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).



Macedo García destacó que esta colaboración representa un paso histórico para consolidar una justicia más cercana, eficiente y segura, mediante el intercambio de experiencias internacionales, capacitación especializada y la implementación de herramientas innovadoras en temas como justicia abierta, transformación digital e inteligencia artificial.



El acuerdo contempla acciones conjuntas durante 12 meses para fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la gestión de riesgos, impulsar la prevención y desarrollar estrategias que permitan una mayor confianza de la población en las instituciones de justicia.



Por su parte, representantes del PNUD señalaron que esta alianza contribuirá a construir un servicio de justicia más transparente, resiliente y centrado en las personas, al fortalecer el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos.