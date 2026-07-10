Delfina Gómez y Ricardo Moreno abanderan inicio de rehabilitación de la Avenida Alfredo del Mazo

Con una inversión de 30 millones de pesos, renovará 2.8 kilómetros de esta vialidad estratégica, en beneficio de más de 1.6 millones de habitantes.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de 2.8 kilómetros de la Avenida Alfredo del Mazo, en Toluca, una de las principales vías de comunicación de la capital mexiquense, con una inversión de 30 millones de pesos que beneficiará a un millón 623 mil habitantes.



La mandataria estatal destacó que esta obra forma parte del Programa de Rescate Carretero, impulsado durante el “2026, Año de las Obras en Edoméx”, estrategia orientada a mejorar la infraestructura vial, fortalecer la movilidad y contribuir al desarrollo económico y social de la entidad.



“La obra pública no solo representa infraestructura, también significa generación de empleos, reactivación económica y bienestar para las comunidades”, señaló Delfina Gómez, al reconocer la confianza de la ciudadanía y subrayar que estos proyectos son posibles gracias a la correcta aplicación de los recursos públicos.



La Avenida Alfredo del Mazo es una de las principales rutas de acceso y salida para el transporte de personas y mercancías provenientes de la región norte del estado, además de conectar con la Ciudad de México y municipios del sur de la entidad, por lo que su modernización permitirá mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación.



Los trabajos, a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México, contemplan el recorte de la carpeta asfáltica existente, la aplicación de riego de impregnación, la colocación de nueva carpeta asfáltica y el señalamiento horizontal, con el objetivo de ofrecer una vialidad más segura y eficiente para automovilistas y transportistas.



Al arranque de la obra asistieron el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García; el director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral; el diputado federal Luis Enrique Miranda Barrera, y el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida.