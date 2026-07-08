Clara Brugada entrega modernización histórica de la Línea 2

Con una inversión de 2200 millones de pesos, fueron renovadas 16 estaciones y sistemas estratégicos.

La Ciudad de México dio un nuevo paso en la modernización de su sistema de transporte público con la entrega de las obras integrales de rehabilitación de la Línea 2 del Metro, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien destacó que la inversión histórica permitirá fortalecer la seguridad, confiabilidad y operación de una de las rutas con mayor demanda del sistema.



Desde la estación Bellas Artes, la mandataria capitalina informó que el proyecto contó con una inversión total de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones fueron aportados por el Gobierno de México, y destacó que dos de cada tres pesos fueron destinados al mantenimiento profundo de la infraestructura.



Brugada Molina explicó que los trabajos no sólo contemplaron la renovación visible de las estaciones, sino también acciones fundamentales para garantizar el funcionamiento del Metro durante las próximas décadas, como mantenimiento estructural, rehabilitación de vías, recuperación de trenes, modernización de instalaciones eléctricas e hidráulicas y fortalecimiento de sistemas de seguridad.



Como resultado de esta intervención, la Línea 2 incrementó su flota operativa al pasar de 28 a 34 trenes en servicio, lo que representa un aumento de 21 por ciento en la capacidad disponible para atender a millones de usuarios.



La jefa de Gobierno detalló que fueron intervenidas 16 estaciones con una renovación integral que incluyó nuevos sistemas de iluminación, videovigilancia, accesibilidad, escaleras eléctricas, torniquetes, pisos, muros, taquillas e impermeabilización de espacios.



En particular, las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Allende recibieron mejoras con la instalación de mil luminarias, 202 cámaras de videovigilancia, nuevos elementos arquitectónicos y trabajos destinados a preservar la identidad cultural de estos espacios emblemáticos.



Como parte de las obras, se renovaron más de 8 mil metros cuadrados de pisos, se aplicó pintura en más de 21 mil metros cuadrados, se colocaron elementos de señalética, mármol travertino, mosaico veneciano y se restauraron murales que forman parte del patrimonio artístico de la capital.